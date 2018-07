Dopo il grande concerto di Pezzali-Nek-Renga, stasera tocca ai Negrita!

TERMOLI. Ieri sera terzo concerto dell'evento DegustiCous, dopo quello dei Morcheeba e del duo Dj Carl Brave X Franco 126. Quello a cui ho assistito ieri sera, come semplice spettatore pagante e non a lavoro come giornalista, è stato il concerto clou dell’estate, in attesa dell'ultimo di questa sera dei Negrita.

Ieri sera sul mega palco del concerto sono scesi in campo tre totem della musica pop italiana che hanno e stanno caratterizzando gli ultimi 30anni della musica italica: Francesco Renga, Max Pezzali e Nek.

Pubblico in fila per entrare fin dalle ore 17, di ogni età, dai giovanissimi fino agli over 50 e 60 e il bello è che tutti hanno cantato i successi più clamorosi del trio. Professionisti della musica allo stato puro, l'aver deciso di fare una tournée assieme fondendo tra di loro i maggiori successi scritti per i propri fan più alcuni inediti, è stata una vera genialata oltre che un'operazione, perché no, commerciale da autentici fuoriclasse; insomma, per dirla in termini calcistici attuali, il loro unirsi per la musica è stata una vera "Ronaldata".

Io che ho dispensato i loro successi per decenni via etere mi sono molto emozionato assieme alla mia signora e, dolcemente abbracciati, abbiamo cantato in compagnia delle migliaia di persone presenti. Ho visto ragazzine poco più che sedicenni asciugarsi gli occhi per l’emozione, quando Nek ha intonato le note di "Laura non c'è", e al contrario saltare dal divertimento quando Max Pezzali ha cantato "Hanno ucciso l'Uomo Ragno". Anche il bello e sicuramente più “moderno” Renga ha fatto estasiare tutti quando ha interpretato il brano che ha dedicato al primo figlio avuto con Ambra Angiolini.

In sostanza, al di là del fatto che questo evento possa aver provocato una miriade di polemiche per via dell'ubicazione avendo bloccato l'attività marinara per quattro giorni così come il borgo vecchio, il concertone di ieri sera ha davvero smosso una massa, più possente di quanto si prevedesse, e seppur la spesa del biglietto per entrare nel village concert, di questi tempi, poteva risultare un po' cara, possiamo dire che alla fine le quasi tre ore di spettacolo offerto dal trio sono state la giusta ricompensa.

Dunque tre ore di relax e di gioia per un concerto, possiamo definirlo, monstre; tre grandi artisti che hanno catturato l'attenzione di tanti presenti di ogni età tra salti, canti collettivi e lacrime di gioia e commozione. Tra questi anche qualche malore per la calca e il gran caldo che hanno toccato la sensibilità del trio che, per ben due volte, ha interrotto per qualche minuto l'esibizione dicendo: "Non proseguiamo, finché non ci assicurate di stare bene".

Si è gentili e di cuore anche fuori dal contesto musicale e Francesco Renga, Max Pezzali e Filippo Neviani in arte Nek lo sono a tutto tondo: ieri sera vi è stata la lampante dimostrazione e Termoli ha risposto presente.

Stasera, quarto e ultimo concerto con i Negrita: la band toscana presenterà il loro nuovo album Desert Yacht Club.

Appuntamento da non perdere!