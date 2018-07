TERMOLI. Infinita, la gioia che i Negrita hanno regalato ai loro fan e non solo, che hanno cantato tutti i brani di un concerto che si è inoltrato per ben due ore in quella che è stata la quarta ed ultima serata del DegustiCous Festival: il gruppo rock italiano ha suonato e cantato una dietro l’altra alcune canzoni dell’ultimo disco e quelle realizzate nei 25 anni di carriera.

La band aretina, capeggiata da "Pau" Bruni, ha proposto brani nuovi e di repertorio, per una serata all’insegna del rock. “Desert Yacht Club”, uscito lo scorso 9 marzo, è il decimo album della band e contiene undici tracce inedite.

Pau, Drigo e Mac erano in splendida forma, non si sono fermati mai (se non per una breve pausa birra/sigaretta per riprendere fiato) ed hanno entusiasmato le tantissime (ma non troppe) persone che ieri sera hanno vissuto la magia e l’energia del loro concerto, voluto per chiudere il festival del Cous cous a Termoli.

Saliti sul palco alle 22 - dopo l'intrattenimento di RDS 100% Grandi Successi, la radio partner del festival che ha garantito in quattro giornate animazione e dj set di altissimo coinvolgimento, oltre all'attrazione di ascoltatori e che ha annunciato in esclusiva la seconda edizione dell'evento - hanno subito regalato grande energia al pubblico che ha accolto la band con applausi e fischi di approvazione.

Il leader della band ci ha tenuto particolarmente ad incitare i presenti, meravigliato anche di un'affluenza non così tanto massiccia, chiedendosi se in Molise vi è stata un'epidemia, e quindi ancor di più vuole sentire la loro risposta alle canzoni. Il pubblico, quindi, risponde cantando, ballando, saltando. Con Radio Conga, uno dei singoli più conosciuti dei Negrita, il coro dei presenti diventa una voce sola.

Il concerto poggia, più in generale, sul repertorio rigorosamente rock degli ultimi anni. Le hit ci sono tutte: da Ho imparato a sognare a Mama maè, passando per Che rumore fa la felicità?, Rotolando verso sud, In ogni atomo, Brucerò per te, Magnolia. Gran finale, da tradizione, con Gioia infinita e poi, tutti insieme a ballare, sulle note di "Gianna" di Rino Gaetano.

I Negrita, dal vivo, sono una vera garanzia di forza e prestanza: hanno spaccato, e con la giusta adrenalina da sano rock non è stata poi così dura oggi affrontare il lunedì mattina.

