TERMOLI. Al via la stagione teatrale del Teatro Verde a cura dell’associazione Frentania Teatri.

Stamattina, 23 luglio, nel corso di una conferenza stampa, Giandomenico Sale dell’associazione culturale Frentania Teatri, affiancato dalla dirigente al settore Cultura Brigida Barone, Michele Macchiagodena delegato alla Cultura per il Comune di Termoli e dal consigliere comunale Michele Barile, ha presentato i sette eventi che avranno luogo al Teatro Verde, nel parco comunale di Termoli a partire dal prossimo 27 luglio.



Si inizia appunto il 27 luglio con ‘Amleto’ portato in scena dal regista e attore Ugo Ciarfeo, il 30 luglio ‘Il mercante di Monologhi’, con Matthias Martelli e musiche dal vivo di Matteo Castellan, regia di Domenico Lannutti e la collaborazione dell’Associazione ‘Casa del Libro’.

Il 6 agosto Stefano Sabelli e Gianmarco Saurino portano in scena ‘Moby Dick’ con la regia di Davide Sacco, il 12 agosto Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con il ‘Nuzzo Di Biase show’, il 16 agosto salirà sul palco Adriana Palmisano con lo spettacolo ‘Quarant’anni … ma non li dimostra’ commedia di Peppino e Titina de Filippo con la regia di Mario Baldini.



Il 19 agosto la nota attrice Cinzia Leone porta in scena ‘Il peggio di Cinzia Leone’ e il 23 agosto la chiusura della stagione teatrale è affidata ad Antonio Salines, Francesco Bianco, Carlo Amelio Lierici con lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame e la regia di Carlo Emilio Lerici.



Il costo dei biglietti è di 15 euro (ridotto under 18 e over 60 biglietto 10 euro). Solo lo spettacolo ‘Amleto’ avrà un costo di 7 euro, mentre grazie alla collaborazione con l’associazione Casa del Libro, i biglietti per lo spettacolo ‘Il mercante di monologhi’ costeranno 10 euro.



L’inizio degli spettacoli è sempre alle 21.30 e i biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito ciaotickets o presso la biglietteria del Parco comunale prima dello spettacolo. Altre info su www.frentaniateatri.it tel. 347060355