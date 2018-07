"Musurplage", quattro giorni di grande musica a Termoli

TERMOLI. Musica non solo per i più giovani ma per tutti i gusti. Questa è la proposta di ‘Musurplage’ evento curato e realizzato dall’associazione culturale Create con il patrocinio del Comune di Termoli.

Questa mattina nel corso di una conferenza stampa la manifestazione è stata presentata al pubblico dal referente dell’associazione Francesco Cannarsa e da Nicola Cordone, Anna Del Torto, il delegato alla Cultura del Comune di Termoli Michele Macchiagodena e il consigliere comunale Michele Barile.

Tanti i nomi di richiamo in cartellone per gli appuntamenti che si svolgeranno dal 14 al 18 agosto e che si articoleranno su diverse location: il lungomare nord, la Scalinata del Folklore e il Teatro Verde nel cuore del Parco Comunale.



“Si tratta di eventi di alta qualità – ha dichiarato Michele Macchiagodena – e questa associazione sta lavorando molto e bene per la nostra città”.



Il consigliere Michele Barile ha sottolineato e confermato l’impegno dell’associazione Create nel pianificare eventi di grandissimo richiamo turistico e per tutti i termolesi.



Francesco Cannarsa ha presentato il programma che, nei prossimi giorni, verrà comunicato nei dettagli.

“Abbiamo scelto nomi che attingono a vari generi e diversi stili con l’idea di unire diversi mondi e generi musicali, si va da Dj Gruff a Frah Quintale, Galeffi, Kerri Chandler, Mox, Real Rockers, Rkomi, Katzuma, Mekkani, SoundSystem, Mark Di Meo”.



Sul lungomare nord ci saranno dj set dalle 16.00 alle 20.00 e poi si darà il via ai concerti. La location della Scalinata del Folklore, secondo quanto confermato da Francesco Cannarsa ha colpito molto i partecipanti dello scorso anno di Musurplage al punto che è stata richiesta anche per l’edizione 2018.



Tre date su quattro di Musurplage 2018 saranno ad ingresso gratuito, solo il concerto al Teatro Verde sarà a pagamento ma i dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni.



L’associazione Create ha partecipato al bando del Comune di Termoli per le associazioni quindi godrà del contributo per le spese.