VASTO. C'era grande attesa sul palco centrale del Siren, situato in Piazza del Popolo, per i concerti di Slowdive e Cosmo. Quest'ultimo si è esibito per circa un'ora e mezza alternando brani strumentali ad alcune delle sue canzoni più famose come "Disordine","L'ultima festa" e "Comsmotronic". Pubblico in delirio soprattuto per i pezzi più mainstream, ma anche per l'energia contagiosa del cantautore originario di Ivrea. Impossibile non ballare e cantare con la sua vivacità e con il suo travolgente sound.

Nel pomeriggio di ieri spazio a Neil Halsted nei giardini di Palazzo d'Avalos, e ad Hannabel Allum a Porta San Pietro. In serata è toccato a Ryley Walker, Lali Puna, Mouse on Mars, Miss Keta, The Rainbdand e Germanò.

Al Siren Beach si sono invece esibiti: Dorso, Dadamatto, Margherita Vicario, The Rainband, Bianco, New elettronica order e Amari dj set. Post concerto di Cosmo invece è stata la volta di Any Other e di 2Manydjs.

GUARDA I VIDEO:









IL PROGRAMMA:

SABATO 28 LUGLIO

SIREN BEACH- 16,15 VERANO

GIARDINI D’AVALOS BIRRA DEL BORGO STAGE

18,00 - Giardini di Palazzo d’Avalos - BIRRA DEL BORGO STAGE

VIDEO KILLED THE '90 STARS - I videoclip musicali dagli anni ’90 al web

Jacopo Farina, Zavvo Nicolosi, Dimitri Di Noto (Ground’s Oranges) - modera Mattia Barro

19,30 RODRIGO AMARANTE

PIAZZA DEL POPOLO

20,15 COLAPESCE

22,00 dEUS

00,15 PUBLIC IMAGE LIMITED (P.i.L)

CORTILE D’AVALOS

21,14 TOY

23,15 BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

PORTA SAN PIETRO

19,00 SPIELBERGS

19,050 VANARIN

20,40 MAËLYS(vincitori del contest Open Stage di Moto Guzzi)

21,30 MESA

23,00 AMARI'

SIREN BEACH STAGE

13,30 LAAGO!

14,15 B.

14,45 SACRAMENTO

15,30 BLACK SNAKE MOAN

17,00 FRANCESCO DE LEO

17,55 LORENZO BITW

01,00 ARMADISCO

CORTILE d’AVALOS - IVREATRONIC- 01,45

02,00 DAVIDE TOFFOLO dj set

DOMENICA 29 LUGLIO

CHIESA DI SAN GIUSEPPE

13,30 NIC CESTER

SIREN BEACH STAGE

14,40 LUCIA MANCA

15,20 THE ZEPHYR BONES

16,40 FITNESS FOREVER