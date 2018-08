PETACCIATO. Grande successo, come ogni anno dalla sua prima edizione, per la festa di quartiere a Petacciato in Contrada Lemitoni, un’organizzazione che ha rasentato la perfezione, dove tutto è stato preparato nei minimi termini e persino gli addetti alle pulizie hanno lavorato con una sincronia da far impallidire le imprese del settore.

Festa culinaria ma anche di spettacolo: per quanto riguarda la parte delle vivande vi era un menù ricco ed estivo con cavatelli al sugo di salsiccia, soffritto di maiale e pane unto, il classico a Petacciato "Tec d' Javilill fritt'", ovvero una striscia di peperoni rossi (diavolilli appunto) prematuramente fatti seccare al sole e poi fritti, una vera prelibatezza, ed infine una montagna di dolci fatti dai contradaioli della cda Lemitoni, con cocomero e caffè offerto dagli organizzatori.

Questa parte ha riscosso un successo incredibile, molti turisti presenti hanno espresso meraviglia e stupore per tanta professionalità messa in campo da chi ha avuto le capacità organizzative dell'evento.

Poi c'è stata la parte dello spettacolo: dopo N'Duccio e Romeo Livieri, questa volta è toccato ad un altro totem della comicità nostrana molto conosciuto a queste latitudini, Uccio De Santis e il suo Mudù, ieri accompagnato dalla sua spalla classica Umberto Sardella e la bravissima Antonella Genga.

Un paio di ore di autentico spasso come le loro scenette, per non parlare del gioco fatto con tre uomini presi dal pubblico. Alla conclusione i classici fuochi pirotecnici e i ringraziamenti da parte degli organizzatori della contrada Lemitoni e quelli dell'Associazione Betavium che hanno dato anch'essi il loro contributo alla riuscita dell'evento.