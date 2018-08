La 15enne termolese Federica Vergura reginetta molisana della "Venere d'Italia"

TERMOLI. Federica Vergura ha 15 anni, è una sportiva, ha gli occhi verdi e i capelli castali. E' lei la reginetta molisana del concorso di bellezza "Venere d'Italia". La ragazza di Termoli si è aggiudicata il titolo regionale nella finale presso il lido "La Lampara" di Termoli.

Insieme a Federica, alla finale nazionale dal 13 al 16 settembre a Cirò Marina in Calabria, ci saranno altre 10 finaliste della nostra regione. Il titolo di Venere Spettacolo è andato a Silvia d'Incalci di San Severo, quello di Venere Tv a Chiara Minieri di San Martino in Pensilis. La fascia di Venere Eleganza a Lucrezia Fazio di Campobasso. La Venere Cinema è la termolese Anna Rita Miucci. La Venere Fotomodella è Ilenia Saetta. Jennifer Salerno, anche lei di Termoli, è la Venere Moda. Il titolo di Venere Sorriso a Raffaella Carrino di San Severo. La Venere Talento è Vanessa Tasillo. Il titolo di Moda Mare a Giada Paduano, termolese verace. La finalista Curvy è invece, Alessia Carrelli di Casacalenda.

Durante la serata dell'incoronazione ampio spazio alla moda, la passerella è stata arricchita anche dalla presenza maschile con tanti giovani modelli che hanno affiancato le miss.

Non sono mancati i momenti dedicati alla danza. Le ragazze sono state valutate da una giuria altamente qualificata. Entusiasta per la riuscita della manifestazione la responsabile regionale del concorso, Monica Mastrantonio che insieme a Mario Paolucci e a tutto il suo staff ha dato il massimo per questa iniziativa di successo.

La serata è stata condotta dal direttore di Termoli.tv, Andrea Nasillo e da Regina Cosco.