TERMOLI. Oltre mezz’ora di fuochi d’artificio altamente spettacolari. E se lo dice il nostro editore, Nicola Montuori, che ha condotto la diretta Facebook proposta anche nella nostra homepage di Termolionline, possiamo stare certi che è la verità.

Rispetto al passato non proprio recentissimo, quando l’incendio del Castello svevo era basato sui giochi di arrossamento del maniero federiciano, per lasciare poi poco spazio al vero e proprio spettacolo pirico, ora la durata è raddoppiata e si lascia spazio e sfogo alla magia dell’arte pirotecnica, sfruttando al meglio una location invidiabile e che rappresenta un unicum sulla costa Adriatica.

Sono stati sì rinviati due volte, ma chi stasera ha avuto la pazienza di scendere in spiaggia o affacciarsi dalla terrazza di Sant’Antonio sarà rimasto estasiato, così come coloro che hanno preferito o sono stati obbligati, perché lontani o impossibilitati a muoversi – e la mente va alla popolazione terremotata così vicina a noi – a seguire la nostra diretta.

Per questo ringraziamo Fabrizio Vincitorio e la sua famiglia per averci consentito ancora una volta di poter essere in prima fila con tutti voi alla stupenda Cala sveva per goderci e farvi godere uno spettacolo suggestivo e mai così pieno di ritmo e fantasia.

Incredibile il numero di persone che costantemente ci hanno seguito, così come sono state migliaia le interazioni con commenti, like e condivisioni, segno di un successo tangibile che si conferma e rinnova e di un apprezzamento univoco.

Merito anche della bontà dei fuochi d’artificio stessi, che hanno reso il nostro borgo antico ancora più bello.

Grazie a tutti per averci scelto e per aver vissuto assieme a noi questa magica notte e vi diamo appuntamento per l’ultimo evento del trittico agostano, la sagra del pesce con i fuochi d’artificio che sabato prossimo, 25 agosto, faranno calare il sipario sul corpo centrale dell’estate termolese.

Potrete rivivere questo straordinario momento di gioia degli occhi sia su Facebook, che nel video che andremo a inserire sul canale youtube di Termolionline, che inseriremo anche in questo articolo. Ringraziamo anche Vanessa Di Lalla, che ha immortalato in foto i momenti più belli che verranno proposti nelle prossime ore.

Una occasione in più per rimanerne incantati.