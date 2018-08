TERMOLI. Rinviata lunedì 14 agosto a causa delle previsioni meteo poi nemmeno confermatesi così nefaste, avrebbero solo rischiato uno scossone, col sisma delle 23.48 da 4.6 di magnitudo Richter, la serata organizzata ieri in Largo Tornola ha vissuto sull’onda della termolesità.

"Massère se parl' termelese ...", il titolo di una manifestazione dove il dialetto nostrano era principe.

Platea più che gremita, ma questo era quasi scontato, visti i personaggi e i protagonisti che si sono avvicendati sul palco.

Presentati dalla collega Antonella Salvatore, si sono esibiti 4 poeti o se preferite fautori convinti della termolesità genuina: l'architetto Saverio Metere che vive a Milano, ma un occhio poetico e artistico sempre rivolto nei suoi componimenti alla sua amata Termoli; Lucia Marinaro che è un’attenta e scrupolosa osservatrice di quello che le accade attorno e che poi riporta in versi con rime baciate rigorosamente in vernacolo.

Oltre a questi due veterani, possiamo dire con piacere, e che sicuramente rappresentano una continuità vista la loro giovane età, abbiamo ascoltato la new age.

Roberto Cappella, noto a Termoli per essere titolare di una Farmacia la Centrale, che già si esibì in una edizione di Termoli nel cuore, diversi anni fa, e Sebastiano Di Pardo, nipote del compianto Nicolino, recentemente scomparso.

Tutti ci hanno fatto provare brividi e commozione, ma anche ilarità durante le varie performance.

Permetteteci di fare un plauso maggiore, senza voler minimamente sminuire il lavoro degli altri, a Sebastiano Di Pardo, che è stata un'autentica sorpresa, soprattutto quando ha raccontato, con passione e commozione da attore consumato sul palco, la storia di due fratelli patrioti, i Fratelli Brigida.

Per non parlare la gag sul modo e gli ingredienti per preparare un piatto tipico come "U' Scescille”.

L’evento visto salire sul palco altre icone della termolesità autentica, la prof Anna Catalano con un monologo tutto “Termelese”, il duo Anna Gina Costantino e Maria Turdò nella pièce "Le due comari”.

Le poesie sono state accompagnate da un gruppo di ragazzi, "Musiche Popolari".

La serata era patrocinata dal Comune di Termoli e prima dell'inizio sul palco è salito anche il sindaco Angelo Sbrocca, che ha salutato i poeti e il folto pubblico presente esaltando tutte le iniziative e l’interesse mostrato e profuso nella delle nostre tradizioni culturali, autentico patrimonio da custodire gelosamente.