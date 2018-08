Il concerto dell'estate a Campomarino Lido: sul palco i Dear Jack

CAMPOMARINO LIDO. Dopo il rinvio della scorsa settimana, si celebra stasera uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale a Campomarino: dalle 22 in via Alcide De Gasperi a Campomarino lido in programma il concerto dei Dear Jack.

«Anche quest'anno abbiamo costruito un cartellone nella stagione estiva per tutte le età, siamo verso la conclusione della programmazione Aestiva 2018 e come ormai facciamo da quattro anni il concerto dell'estate è organizzato per un pubblico giovane.

I Dear Jack sono la nostra proposta di questa stagione di vacanze, sicuri di poter garantire uno spettacolo coinvolgente per il nostro pubblico», l’introduzione dell’assessore comunale dl Turismo Anna M. Saracino.

LA SCHEDA BIOGRAFICA

I Dear Jack sono Lorenzo Cantarini (chitarra e voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria e voce). La formazione attuale nasce dopo che, nel 2015, i percorsi artistici dei Dear Jack e del cantante Alessio Bernabei hanno preso strade diverse con l’arrivo di Leiner Riflessi, dal quale si sono poi separati nel 2017.

La band si forma nel 2012 e partecipa all’edizione 2014 di “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi, dove riesce ad arrivare in finale e ad aggiudicarsi il “Premio della critica” e a luglio aprono i concerti dei Modà negli stadi a San Siro e all’Olimpico.

I grandi traguardi per i Dear Jack arrivano anche dal punto di vista discografico e radiofonico con il loro album d’esordio “Domani è un altro film – prima parte” (Baraonda Edizioni Musicali), che si è piazzato per ben sette settimane al primo posto delle classifiche italiane, raggiungendo il doppio disco di platino con 150.000 copie vendute, e diventando l’album più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2014, pur essendo uscito solo a maggio. A ottobre 2014 è poi partito il “Domani è un altro film – Il Tour” che ha portato i Dear Jack ad esibirsi nei palazzetti di tutta Italia fino alla fine dell’anno e che ha fatto registrare un grandissimo successo di pubblico.

Nel 2015 i Dear Jack hanno partecipato alla 65° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il mondo esplode tranne noi” contenuto nel disco di platino “Domani è un altro film (seconda parte)”. Nello stesso anno i Dear Jack hanno vinto i Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards nella categoria “Cantante Italiano Preferito” e gli Italian MTV Awards 2015 come “Best Band” e pubblicato i singoli ‘Eterna’, scritta da Kekko Silvestre dei Modà, e “Non importa di noi”. Sul canale Youtube della band i Dear Jack hanno totalizzato oltre 30 milioni di visualizzazioni. Nell’estate del 2015 i Dear Jack sono stati impegnati con il “Domani è un altro film (seconda parte) – Il Tour” che si è concluso all’Arena di Verona con un grande concerto evento.

I Dear Jack hanno partecipato nella categoria “Campioni” della 66°edizione del Festival di Sanremo con il brano Mezzo Respiro, e nella serata con Un Bacio a Mezzanotte del Quartetto Cetra. Entrambi i pezzi sono contenuti nell’album “Mezzo Respiro” dal quale sono stati estratti anche i singoli ‘La Storia Infinita’ e ‘Guerra Personale’.

Dopo il ritorno sulle scene il 16 marzo 2016 all’Alcatraz di Milano e le esibizioni a Roma in uno Stadio Olimpico pieno per il Giubileo dei Ragazzi e all’Atlantico di Roma i Dear Jack hanno aperto i due concerti alla stadio San Siro dei Modà il 18 e 19 giugno e sono stati ospiti al concerto di Gigi D’Alessio al San Paolo di Napoli per poi proseguire il “Mezzo Respiro Tour” sui palchi di tutta Italia.

Il 2017 è stato un anno di duro lavoro per i Dear Jack – ora quartetto – passato tra le piazze gremite, le prove e il lavoro in studio per scrivere e registrare nuova musica che arriverà nella primavera del 2018.