CAMPOMARINO LIDO. Il migliore commento sul grande successo ottenuto e riscosso al Concerto dell’estate è stato proprio loro, dei Dear Jack: «Famiglia allargata a Campomarino! Serata pazzesca. Il Molise non esiste è una cazzata. Serata incredibile». Insomma, da Instagram arriva la certificazione di un vero tributo.

Dopo le folle accorse a seguire Luca Barbarossa e Fausto Leali, è toccato a una delle band preferite dai giovani, i Dear Jack appunto, chiudere il trittico della stagione Aestiva di Campomarino, come viene chiamata nel dittongo latino.

Il bilancio di quest’ultima manifestazione dedicata al Lido, dopo quelle per la festa patronale di Campomarino e di Madonna Grande, è affidato alle parole dell’assessore al Turismo Anna M. Saracino, sempre cordiale nel dialogare con Termolionline, che ha avuto anche modo di fare la consueta foto di gruppo.

«Come ogni concerto c'è tensione e ansia, per organizzare questo evento in tutta sicurezza, secondo le disposizioni ministeriali, siamo stati fino ad un attimo prima poco tranquilli ma abbiamo applicato tutte le norme prescritte, vedere un pubblico così numeroso che interagisce con gli artisti ci conferma il buon lavoro svolto e la scelta di portare, orgogliosamente, artisti di spicco sulle nostre piazze, siamo soddisfatti anche quest'anno, tutte le nostre manifestazioni sono state apprezzate dai turisti e residenti che numerosi hanno partecipato e nello stesso tempo felici di aver aiutato le attività e le associazioni che hanno organizzato eventi e serate durante l'estate».

Almeno in 3mila hanno gremito l’area allestita sul viale De Gasperi, al lido. Un riscontro notevolissimo, ottenuto in una settimana molto critica per la fascia costiera molisana, a causa dell’allarmismo diffusosi per il sisma e anche perché il concerto doveva tenersi nella settimana di ferragosto.