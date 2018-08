Non c'è due senza tre! Seguite in diretta con noi i fuochi d'artificio della Sagra del pesce

TERMOLI. Già lo scorso anno lanciammo il classico adagio: Non c’è due senza tre! Beh, non possiamo che rinnovarlo, così come rinnoviamo non solo l’offerta ai nostri lettori e a tutti coloro che intercetteranno anche per caso la nostra diretta Facebook, ma anche proponendo voci nuovi come Francesca Montuori, al fianco del papà editore, con cui condurrà la serata dalla Marina di San Pietro, location prescelta per i fuochi d’artificio della Sagra del pesce edizione 2018.

Naturalmente ringraziamo da qui la Marinucci Yachting club Termoli, che ci ospita, come avvenne già a San Basso.

Così, nel giro di 21 giorni esatti, da un sabato all’altro, Termolionline.it offrirà in diretta l’ultimo spettacolo pirotecnico del cartellone estivo, quello che concluderà la Sagra del pesce.

Un trittico apprezzato molto dai lettori, specie i termolesi fuori porta, e che per San Basso e Incendio del Castello ha visto la gran parte dichiararsi soddisfatta, con un picco di visualizzazioni e interazioni social da record.

Non resta che collegarsi in streaming su Facebook, nella pagina di Termolionline.it oppure sulla nostra homepage, per assistere ai giochi pirici, sempre a cura della ditta beneventana che ha già deliziato gli spettatori a San Basso e Ferragosto.

A partire dalle 23.40 saremo con voi e ci saranno anche sorprese come interviste live a ospiti particolari. Non mancate!