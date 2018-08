Parte col botto il Termoli Jazz Festival: in piazza Duomo i Tortured Soul

TERMOLI. Sarà un festival di altissima qualità musicale. Non hanno dubbi gli organizzatori del Termoli Jazz Festival quando descrivono l’edizione 2018.

Si inizia oggi, mercoledì 29 agosto, dalle 21 con i Tortured Soul, gruppo di fama mondiale, acclamato dagli Stati Uniti al Giappone e con un enorme seguito da parte degli amanti della musica di qualità e toccherà proprio a Mark Di Meo il before/after musicale, ovvero una modalità di intrattenimento con dj set che ormai caratterizza le serate del Termoli Jazz Festival, da qui anche la particolarità grafica ovvero la D davanti alla J del logo del Termoli Jazz Festival. Giovedì 30 sul palco in piazza Duomo salirà Walter Ricci vocalist e cantante giovanissimo nella tradizione dei crooner americani, il 31 agosto spazio agli Snips tre giovani palermitani che fanno musica fusion molto travolgente, il before/after in questo caso sarà di Hiko Casio Jr. Il 1 settembre Ringing Trio, Giovanni Campanella con Max Ionata e si chiude il 2 settembre con il DEA Trio, Elio Coppola con Stefano di Battista e Nicky Nicolai.

Inizia questa sera il Termoli Jazz Festival, a partire dalle 21.00 la protagonista sarà la musica in piazza Duomo. Prima e dopo il concerto, che inizia alle 22.00, c’è la caratteristica del Termoli Jazz Festival ovvero il Before/After, DJset che precederanno e seguiranno tutti i concerti del TJF e si svolgeranno sempre in Piazza Duomo a Termoli. Il Before va dalle 21 alle 21:45. L'After parte alla fine del concerto e va avanti fino all'una.

