Il Termoli Jazz Festival debutta col ritmo travolgente dei Tortured Soul

TERMOLI. Prima entusiasmante per il Termoli Jazz Festival. Un debutto alla grande, con interpreti e musicisti di eccezione.

L’energia, carica si sono sprigionate ieri in Piazza Duomo a Termoli. con la musica dei Tortured Soul, band newyorchese che calca i palchi internazionali da New York a Tokyo.

Interpreti del genere soul-ful, mix di soul, jazz, dance e funky, la città adriatica ha avuto l’onore di ospitarli.

Niente posti a sedere, perché il ritmo incalzante ha trascinato la folla a scatenarsi.

I’ll be there for you, You will be mine, Fall in love, Enjoy it now, questi sono stati i brani che ci hanno regalato e hanno concesso il brano “making me better” pochissime volte suonato durante un live mai inciso solo in versione digitale.

Il Termoli Jazz Festival si riconferma un'occasione per ascoltare dal vivo band di altissima qualità internazionale.

Il gruppo lasciando la città stamattina dichiara di essere rimasto colpito da Termoli, non solo per la bellezza della cittadina ma per l'energia la cordialità delle persone.

“Sentirsi accolti e coccolati è importante quando sei in tour”.