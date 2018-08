TERMOLI. Un altro colpo messo a segno per la musica di alto calibro in città, nella serata di ieri 30 agosto col secondo appuntamento del Termoli jazz festival, rassegna giunta alla sua quarta edizione e curata da Michele Macchiagodena. Anche ieri sera il delegato alla cultura del Comune ha introdotto gli artisti rivolgendo un ringraziamento particolare ai tecnici del suono, che lavorano instancabilmente per ovviare alle difficoltà acustiche di piazza Duomo, ben note ai termolesi.

Un numeroso pubblico, già predisposto dall’ottima selezione del dj Sebastian Scalingi, accoglie il puntuale arrivo sul palco di Walter Ricci, giovane ma talentuoso cantante confidenziale partenopeo, alla sua prima esibizione a Termoli. Ad accompagnare la sua voce e il suo pianoforte sono il campobassano Daniele Cordisco alla chitarra, Dario Rosciglione al contrabbasso e il batterista Gino Del Prete, che ha sostituito all’ultimo momento Nicola Angelucci.

Basta l’attacco con I’ve got you under my skin, un classico portato al successo da Frank Sinatra, a far palpitare la folla. Si prosegue con splendide reinterpretazioni di melanconici evergreen americani, da Dean Martin a Tony Bennett. Non manca spazio per la musica italiana, come Nessuno al mondo di Peppino Di Capri, o un brano originale dello stesso Ricci dedicato alla città di Milano, in cui sognava di trasferirsi.

Così per un’ora e mezza il quartetto emoziona il pubblico, che pur da seduto non può trattenersi dal canticchiare i brani più noti o battere i piedi sulle improvvisazioni e gli assoli dei musicisti. Walter Ricci sa coinvolgere e infondere vibrazioni positive anche grazie alla sua espressione sempre sorridente e ai piccoli commenti a margine di ogni pezzo interpretato.

Il concerto si conclude sulla stessa lunghezza d’onda che lo ha caratterizzato per tutta la sua durata, ovvero un’atmosfera che oscilla fra il sognante di Caruso e il brioso swing della celeberrima Mack the Knife, un lungo bis col quale il quartetto saluta e rivolge un inchino alla piazza per lasciare nuovamente spazio al dj set di Sebastian.

Il Tjf non finisce qui: il terzo dei cinque appuntamenti è per stasera, 31 agosto, ancora alle 22:00 col fusion dei palermitani Snips.