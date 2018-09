Continua la magia del Termoli Jazz Festival, Max Ionata ospite d'eccezione

TERMOLI. Questa sera, 1 settembre 2018, continua la magia del Termoli Jazz Festival con Giovanni Campanella, Andrea Rea e Dario Rosciglione. Ospite d'eccezione sarà Max Ionata.

Before/after a partire dalle 21.00 con dj Bubu.

Giovanni Campanella è un batterista, pianista e compositore. Ha studiato presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso e in seguito con il Maestro Umberto Guarino alla “Musicisti Associati” di Napoli, aggiudicandosi due borse di studio. Come pianista è stato allievo del Maestro Aldo Tramma, rappresentante indiscusso della scuola napoletana e ha studiato composizione con il Maestro Francesco Telli, direttore della cattedra del Conservatorio di “Santa Cecilia” e con il Maestro Vincenzo De Filippo. Si aggiudica il premio Miglior Batterista al Nuoro Jazz Festival 2009 e vince come Miglior Formazione il Piacenza Jazz Festival 2011. E’ attivo soprattutto in ambito Jazz, affiancando anche una consistente attività in studio come autore e esecutore di colonne sonore e librerie musicali. Protagonista della scena “Swing” che vive in questo momento il suo periodo migliore, collabora con il duo comico Lillo&Greg nella band Greg&theFrigidaires con cui si esibisce stabilmente a Radio2 e in diversi spettacoli teatrali. Alcune collaborazioni: Tullio de Piscopo, Dario Deidda, Ronnie Cuber, Jerry Weldon, Fabrizio Bosso, Gary Smulian, Giovanni Amato, Max Ionata.

Classe 1972, Max Ionata è considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato l'approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all'estero. Ha all'attivo la pubblicazione di oltre settanta dischi e collaborazioni con musicisti italiani ed internazionali, risultando uno degli artisti italiani più apprezzati all'estero, in particolare in Giappone dove gode di una notevole fama artistica. Oltre a guidare diversi progetti a proprio nome, collabora stabilmente con alcuni dei migliori musicisti della scena internazionale. Ha suonato nei più importanti jazz club e jazz festivals al mondo e ha collaborato con grandi musicisti tra i quali: Robin Eubanks, Reuben Rogers, Clarence Penn, Lenny White, Billy Hart, Alvin Queen, Joe Locke, Anne Ducros, Steve Grossman, Mike Stern, Bob Mintzer, Bob Franceschini, Hiram Bullock, Joel Frahm, Miles Griffith, Anthony Pinciotti, Jon Cowherd, John Benitez, Dino Piana, Roberto Gatto, Dado Moroni, Stefano Di Battista, Gegè Telesforo, Giovanni Tommaso, Flavio Boltro, Furio Di Castri, Fabrizio Bosso, Enrico Pierannunzi, Mario Biondi, Ornella Vanoni, Sergio Cammariere, Renzo Arbore e molti altri. Si è esibito in Giappone, Cina, Olanda, Inghilterra, Francia, Polonia, Spagna, Portogallo, Serbia, Svizzera, Danimarca, Germania, Emirati Arabi, Kuwait, Perù, Stati Uniti d'America. Il premio "Massimo Urbani" per la sezione fiati nell'anno 2000; il primo premio al Concorso Nazionale di Jazz "Baronissi" nell'anno 2000; l premio del pubblico al concorso internazionale "Tramplin Jazz D'Avignon" in Francia nell'anno 2002; l premio "JAZZIT AWARD" 2012 come miglior sassofonista tenore italiano; il premio "JAZZIT AWARD" 2013 come miglior sassofonista tenore italiano. L'importante rivista giapponese "Jazzlife", oltre ad avergli dedicato un importante spazio all'interno del numero speciale "Jazz horn 2010" con un'intervista, lo ha segnalato come "uno di quei sassofonisti che hanno aperto una nuova frontiera nel jazz" .