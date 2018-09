Dj Zion Copyright: Battle in the Cypher

TERMOLI. E’ stato un festival di altissima qualità musicale il Termoli Jazz Festival edizione 2018 e la chiusura di stasera è assolutamente in linea con quanto visto e soprattutto ascoltato sino ad ora: sul palco di piazza Duomo salirà il DEA Trio, Elio Coppola con Stefano di Battista e Nicky Nicolai.

Il Dea Trio è uno dei progetti jazz più longevi in Campania. Dopo 15 anni dalla sua creazione, il trio presenta il suo primo album, edito dall'etichetta Itinera dal titolo "Secret Love" e presentato lo scorso settembre al Pomigliano Jazz Festival. Lunga gestazione per un prodotto pregevole: un mix di brani inediti e standard di Brubeck, Kern e Gershwin dove le personalità di Daniele, Elio e Andrea si esprimono in assoli mozzafiato e tecnicamente superbi per poi fondersi in una amalgama assolutamente equilibrata, frutto della raggiunta maturità artistica e del lungo lavoro quasi ventennale che ha accomunato i tre sia pure con gli alti e i bassi dovuti ai diversi percorsi di vita e lavoro di ognuno. Nel concerto che farà calare il sipario sul Termoli Jazz Festival, il trio sarà accompagnato da Nicky Nicolai e Stefano di Battista. I due sono una delle grandi coppie di artisti che condividono con successo la vita ed il palcoscenico. Un connubio iniziato da anni che è cresciuto nel tempo anche attraverso progetti condivisi di grande spessore artistico omaggiando tra gli altri grandi artisti italiani degli anni sessanta e settanta come Mina ed i loro intramontabili successi.

Presenteranno insieme il nuovo disco "Secret Love", ultima produzione del trio.

Gli artisti:

Nicky Nicolai, voce; Stefano di Battista, sax; Andrea Rea, piano; Daniele Sorrentino, basso; Elio Coppola, batteria.

Ma ci sarà spazio anche per l'apprezzatissimo before/after musicale, ovvero la modalità di intrattenimento con i dj set che ormai caratterizza le serate del Termoli Jazz Festival.

Stasera è la volta di Zion.