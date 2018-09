Standing ovation in piazza Duomo per il Dea Trio con Di Battista-Nicolai

TERMOLI. Il vento e l’aria frizzantina non hanno minacciato la riuscita dell’ultima serata del Termoli Jazz Festival.

Prima delle 22,ora di inizio del concerto, i posti a sedere erano tutti esauriti.

La voce di Cristina Colitto, dj delle vecchie radio termolesi,legge un’intervista fatta a Nina Simone sul problema e la paura dell’immigrazione: un tema che oggi ci riguarda da vicino.

Michele Macchiagodena come di consueto in tutte queste serate, sale sul palco ,visibilmente emozionato si scusa con pubblico per il ritardo dovuto al forte vento, ed è la volta dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita del festival. In primis al primo cittadino Angelo Sbrocca che ha creduto nel progetto, l’ufficio stampa nel nome di Valentina Fauzia,”una direzione volta alla cultura è una direzione che va appoggiata e voi, rivolgendosi al pubblico, siete la dimostrazione di questo consenso”.

I ringraziamenti proseguono per l’ufficio cultura, la dirigente Brigida Barone, ai ragazzi della Prolight, i dj che hanno suonato prima e dopo i concerti,alla cooperativa Val Trigno, la Misericordia, gli sponsor Malu’, Bigo’, la gelateria CoccoBill,la Taverna del Porto, Osteria dentro le Mura, il Parini. Le testate locali, Termolionline ed Emanuele Bracone.

Terminati i ringraziamenti, fanno la loro entrata il Dea Trio composto da Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al basso,

Elio Coppola alla batteria,accompagnati da Stefano Di battista sassofonista e la voce di Nicky Nicolai.

Il primo pezzo è dedicato al sassofonista Massimo Urbani che Stefano di Battista ha avuto modo di conoscere all’età di 16 anni che definisce il Charly Parker italiano.

Il secondo pezzo è un estratto dall’album “Woman’s Land’ scritto in collaborazione con il giornalista di Repubblica Gino Castaldi.

Un’album dedicato alle figure femminili da Anna Magnani a Lara Croft, l’eroina dei videogiochi.

Il brano s’intitola “Madame Lily Devalier” una stregona di New Orleans.

La serata prosegue, con omaggi a Pino Daniele con “Quando quando” a Ennio Morricone “Giù la testa” colonna sonora dell’omonimo film.

Protagonista ancora una donna con il brano “Coco Chanel”stilista del 900 che ha rivoluzionato la concezione della donna nella moda.

Stefano di Battista si è dimostrato anche una grande performer, scende dal palco e coinvolge il pubblico della piazza che lo acclama e fa di tutto per attirare la sua attenzione.

Fa la sua entrata sul palco, presentata da Di battista la cantante Nicky Nicolai, vincitrice del premio Mia Martini nel 2010.

La sua voce incanta il pubblico con “ Se stasera sono qui”, “Dall’inizio dei finali” con gli arrangiamenti di Stefano di Battista e musica di Pasquale Panella.

“Voglio fare un omaggio a un’amico che ci ha lasciato” con queste parole Nicky Nicolai introduce “A modo mio” di Lucio dalla e il pubblico subito le fa da eco. La serata termina, con il pubblico in piedi restio a farli andare via accompagnato con fragorosi applausi.

La serata volge al termine con una “spaghettata” offerta a tutto il pubblico da Bigo’, ristorante Parini e la gelateria CoccoBill.

Il Termoli Jazz Festival, chiude le quattro serate registrando un grande successo,dimostrazione di un eccellente lavoro di squadra con la speranza di un replica la prossima estate.

“Possiamo dire che il jazz è un virus, un virus di libertà, che si è diffuso sulla terra, “infettando” tutto ciò che ha trovato sulla sua strada: il cinema, la poesia, la pittura, la vita stessa. (Steve Lacy)