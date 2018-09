TERMOLI. Abbiamo incontrato ieri a Termoli, la sua città, l'attore Massimo Ferroni D'Andrea.

Una carriera costellata da partecipazioni a serie tv, fiction, cabaret e spot pubblicitari in Italia ma la vera novità sta nel fatto che sia diventato un'autentica star in Spagna, dove è protagonista in alcuni ruoli nelle varie soap, tutti impegni che lo hanno proposto sulle varie emittenti nei due Paesi.

Ha appena finito di registrare le puntate che noi vedremo in Italia intorno alla fine di novembre e inizio dicembre della seguitissima “Una Vita”, che ogni giorno va in onda su Canale 5, soap che ha raggiunto picchi di ascolto molto vicini alle due regine dell'ascolto "Beautiful" e "Il Segreto".

Noi lo conosciamo da tempo Massimo, fin da quando da giovanotto iniziò i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Appassionato della musica e delle percussioni, ma era anche un ottimo cantante, con una voce da tenore, e della danza, soprattutto moderna.

Non disdegna affatto lo sport, pratica nuoto, scherma, atletica, pallavolo e tante altre discipline.

In Italia lo ricordiamo nel ruolo del maggiore Buscemi nella seguitissima serie "Il Maresciallo Rocca 4", del 2003; in "Un Posto al sole" 2004/2005, nel ruolo di Sebastiano Parisi, segretario della fondazione. Ancora nel Distretto di Polizia 2002, nel ruolo di un dottore primario, sempre nel 2002 – annata magica - nel “Bello delle donne 3” col ruolo dell'Ammiraglio Bertone. Prim’ancora nel 2000 “Un Prete tra noi”, terza serie su Mediaset nel ruolo di don Paolo.

In spagna è un idolo delle fan e spesso se gira per le strade di Madrid viene riconosciuto e viene preso d'assalto per selfie e firme di autografi.

Massimo è davvero un personaggio e artista a tutto tondo di livello internazionale, lui poi a differenza di altri suoi colleghi, ha avuto il coraggio in un periodo di crisi dello spettacolo in Italia di prendere il suo bagaglio e andare a cercare fortuna all'Estero, ed è stato premiato.

In Spagna resosi subito conto della sua professionalità e poliedricità nel campo artistico dove se la cava benissimo in tanti ruoli, non si sono fatti scappare l'opportunità di avere tra le mani un artista di livello come Massimo Ferroni D’Andrea.

Lì lo chiamano "Maximo" e di strada ne ha fatta da quando oltre 30 anni fa partì dalla sua bella casa del corso Nazionale di Termoli.

Ieri, mentre passeggiava negli stessi luoghi, non essendo più l’abitazione della sua famiglia, l’ha guardata con gli occhi lucidi.

Ieri ha rivisto con piacere il preside Antonio Mucciaccio, Oscar De Lena e Domenico D’Onofrio, il suo storico Pr qui a Termoli.