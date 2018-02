Sconfitta in casa la Termoli pallavolo maschile

TERMOLI. Il Chieti vince al PalaSabetta con una bella gara. Una partita davvero molto equilibrata, basta vedere i parziali, ma purtroppo questa squadra termolese quest'anno ha deciso di farci "impazzire": alterna prestazioni esaltanti ad altre che dire deprimenti è usare un eufemismo;

certo non è il caso di ieri sera, ma fatto è che il Teate Volley era dietro ai termolesi in classifica di 8 punti, eppure gli abruzzesi sono stati capaci di violare il PalaSabetta con una squadra di Palli molto incostante.

Vuoi sicuramente tanti infortuni patiti, ma quello che ci fa rimanere male a volte è come si può essere capaci di imprese impossibili e in altre si buttano vie occasioni ghiotte; se si va a vedere la classifica e si fanno i conti delle occasioni sprecate in modo banalissimo, ci si rende conto che ad oggi si poteva avere la squadra in una classifica competitiva.

Serie C maschile. Sabato 24 febbraio, Palasabetta: Termoli Pallavolo - A.S. Teate Volley. RISULTATO FINALE : 1-3 ( 25-27 / 25-14 / 21-25 / 21-25).