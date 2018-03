Trasferta abruzzese per la pallavolo femminile, oggi la gara contro Gada Group Pescara

TERMOLI. Doverosa nota sull'altissima classifica: la Do.Gi. Gioielli Arabona ha toccato la ragguardevole quota di 50 punti, frutto di 17 vittorie una sola delle quali per 3-2. Potrebbe raggiungerla Giulianova domenica 4 marzo quando ospiterà, guarda caso, esattamente la prima in classifica. Proprio Giulianova tenne per sé quell'unico punto che manca alla "capoclasse". Possiamo immaginare il clima della partita e anche se entrambe hanno ovviamente i Play Off assicurati il primato nel girone è sempre importante e bello. Vedremo come andrà a finire.

Dalle prime due passiamo all'ottava, vale a dire la Termoli Pallavolo condotta da Alfredo Mottola, che oggi, sabato 3 marzo, farà visita alla Gada Volley a Pescara con la possibilità tra le mani di agganciare se non scavalcare almeno una tra Lanciano e Nereto.

Queste ultime due a loro volta andranno ad affrontare incontri non certo facili.

Ovviamente bisognerebbe battere a casa propria i pescaresi che sono, almeno per ora, la quinta forza del torneo con sei punti in più rispetto alle termolesi.

Il divario non è certo un abisso ed il rammarico di aver compromesse un paio di gare in modo abbastanza banale è ben vivo.

Possiamo e dobbiamo parlare, nella sostanza, di due squadre di livello analogo e fare di tutto perché il campo possa dire ancora qualcosa in più per le nostre.

Dopo Pescara arriverà al Palasabetta il Vasto, che segue attualmente ad una sola lunghezza, e sarà un appuntamento importantissimo che speriamo possa essere seguito da un pubblico notevole, dopo quello piuttosto corposo che ha assistito alla bella vittoria su Pratola.

Il momento è importante: quinto e quarto posto non sono a distanza siderale e provarci, con nove gare ancora da giocare, è doveroso e stimolante.