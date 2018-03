Il volley maschile in trasferta a L’Aquila in cerca di una vittoria

TERMOLI. Serie C Maschile: la squadra di Mauro Palli va a L’Aquila per provare a staccare la Laborvetro CB.

La Termoli Pallavolo maschile giocherà a L’Aquila oggi, sabato 3 marzo, contro la VV.F.M. Bellucci battuta 3 – 1 nella gara di andata, per l’ultima giornata del torneo prima delle fasi successive.

Lo farà purtroppo senza diversi giocatori. Mancheranno infatti Costantino Palli, Barbieri, Plescia e Lagatta, quest’ultimo per infortunio e gli altri per ragioni legate al lavoro ed altri impegni non rinviabili.

In compenso sarà disponibile Bilanzone, per fortuna. Inevitabilmente la formazione sarà rivoluzionata.

In gioco c’è il quinto posto in solitudine, dietro le “quattro potenze”, al momento in coabitazione con la Laborvetro Volley CB che ospiterà la seconda in classifica Paglieta.

Negli scontri diretti contro i campobassani, i termolesi hanno avuta la meglio in entrambi i casi per 3 a 0 , con una superiorità che ora va ratificata anche in graduatoria.

Vincere a L’Aquila non sarà però una passeggiata ma una squadra solo un tantino più attenta e continua rispetto all’ultima partita casalinga contro Chieti potrebbe già essere sufficiente.

Occorre archiviare quella sconfitta traendone i giusti insegnamenti e Mauro Palli ha fatto in questo senso una doverosa revisione insieme alla squadra. Si cercherà di sopperire alle importanti assenze con il massimo impegno, dopo di che parola al tabellino.