Le ragazze della Termoli Pallavolo corsare a Pescara e tornano in zona play-off

TERMOLI. Grande colpo in esterno delle ragazze di Mottola che hanno violato il difficile campo della Gada Volley Pescara 3, con un pesante 1 - 3 che le porta al sesto posto in classifica a 28 punti in piena zona play-off. Partenza perentoria delle termolesi che si aggiudicano i primi due set giocando davvero bene e sul 2-0 le padrone di casa non ci stanno a perdere senza lottare e crescono nel gioco. Il parziale decisamente prende la loro destinazione perché le pescaresi in questo periodo hanno dato il meglio di loro e il set finisce 25 -17.

Il quarto, quello decisivo, vede comunque un sostanziale equilibrio che porta le due squadre ai vantaggi sul 24 pari; ed è qui che le gazzelle termolesi sferrano l'attacco vincente che le porta a conquistare, sul 27-25 finale, una vittoria importantissima ed entusiasmante, una squadra che il coach Mottola ha fatto diventare una gioiosa macchina da punti play-off. Davvero straordinarie la Gramaglia & C.



Serie C femminile: Gada Volley Pescara 3-Termoli Pallavolo: 1-3 (17-25 / 19-25 / 25-17/ 25-27)