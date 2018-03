Il weekend perfetto del volley termolese: anche i ragazzi vincono in trasferta

TERMOLI. Il weekend perfetto del volley termolese. Dopo le ragazze, alla fine, anche i ragazzi di Palli hanno spento il sacro fuoco agonistico dei Vigili del Fuoco della M. Bellucci dell'Aquila, seppur al tie-break, che fa portare a casa solo 2 punti dei 3 in palio.

Partono bene i nostri, ma la prima frazione come poi alla fine tutta la gara si porta avanti molto equilibrata, ma seppur di due punti 23- 25 la squadra termolese va avanti sullo 0-1.

Nel secondo e nel terzo i Vigili del fuoco si riscattano e mettono a segno un 1-2 che potrebbe essere fatale nonostante i nostri sono ancora in palla. Nella quarta partita c'è un netto e pronto riscatto degli adriatici 18-25, ora ci si gioca tutto al tie-break e qui nonostante una formazione rimaneggiatissima, si è visto il vero carattere della squadra, questo però non fa che aumentare i rimpianti per le volte che questo carattere non è venuto fuori e che avrebbe permesso a loro di gustarsi ora una classifica più consone alla loro reale forza di squadra.

Serie C Volley Maschile: Vigili del fuoco M. Bellucci L'aquila-A.s.d. Termoli Pallavolo 2-3 ( parziali 23/25, 25/21, 25/21, 18/25, 10/15).