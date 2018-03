Termoli Pallavolo-Madogas San Gabriele Vasto, derby dell'Adriatico

TERMOLI. Per presentare questa gara dai tanti significati partiamo dallo stralcio della classifica: al quinto posto c'è la Gada Volley Pescara, la squadra battuta in trasferta sabato scorso dopo un confronto fantastico, con 31 punti; a seguire, Termoli 28, Nereto 27, Lanciano 26, Vasto 25. Questi numeri contengono di per sé motivi più che sufficienti per considerare lo scontro tra Termoli e Vasto, anche in virtù di una mai sopita rivalità che ne fa praticamente un "derby", da non perdere.

Ce ne sono però anche altri: loro saranno motivatissime a vincere per agganciare Termoli a quota 28. Riguardo le concorrenti in graduatoria: Lanciano ospiterà Giulianova e appare ben difficile che possa fare punti; Nereto andrà a Pratola e non sarà semplice, a dispetto della classifica; la Gada Volley affronterà la cittadina contro la Dannunziana e il risultato non è certo scontato. Dunque, tra le mani delle atlete guidate da Alfredo Mottola c'è la possibilità non solo di tenere dietro le altre, magari allungando, ma anche di insidiare la stessa Gada nel caso dovesse fare un passo falso.Termoli proverà ad infilare il quinto successo consecutivo dopo gli ultimi quattro, solo uno dei quali per 3 a 2, con conseguente perdita di un punto, in quel di Teramo in un duello nel quale hanno inciso molti gli errori arbitrali.

Comunque, la squadra vista di recente si prenderebbe quasi sicuramente i tre punti, sempre considerando che Vasto è avversaria da prendere con le dovute cautele. Le ragazze hanno mostrato di saper leggere sempre meglio la gara, individuare i punti deboli altrui e colpire a dovere ed in questo senso il lavoro del coach è stato ovviamente determinante. Certo, contributi notevoli stanno arrivando dal recupero di condizione di elementi come Alessandra Mascitelli, Serena Santagata e Fabrizia Silvetti. Con otto partite ancora da giocare Termoli può legittimamente aspirare come minimo alla sesta posizione in classifica ma in realtà ha a portata di mano anche la quinta. Per una neopromossa sarebbero piazzamenti di grandissimo rispetto, con davanti solo le quattro corazzate Arabona, Giulianova, L'Aquila e Pineto. E' ciò per cui bisogna dare tutto, nel momento cruciale della stagione, e sarebbe bello contare su un pubblico delle grandi occasioni.