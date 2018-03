Altri 3 punti per le ragazze della Termoli Pallavolo, al Vasto lasciato solo un set

TERMOLI. Tanti sorrisi per la Termoli Pallavolo Femminile, un po' meno per la MadoGas San Gabriele Vasto dopo un derby ben giocato da entrambe le squadre nella gara valevole per la 19ª giornata del campionato di serie C. Le ragazze di coach Mottola, che stanno vivendo un momento della stagione molto positivo, ci hanno messo un po' a carburare, lasciando alle vastesi il primo set, chiuso da Russo e compagne sul 25-22.

Poi, però, complice anche l'infortunio della palleggiatrice Noemi Scotti, hanno preso coraggio conquistando il secondo set per 25-23 e il terzo per 25-18. Nel quarto parziale le due squadre hanno giocato punto a punto, le molisane hanno provato l'allungo ma sono state recuperate dalle vastesi, che sono arrivate fino al 24-24. A decidere la sfida, però, sono state due distrazioni delle ospiti che hanno lasciato alle padrone di casa set e i tre punti in classifica. Con questo successo le termolesi salgono al sesto posto a 10 lunghezze dalla zona playoff.

Palasabetta Volley Feminile: Termoli Pallavolo-Madogas San Gabriele Vasto 3-1 (22-25/25-23/25-18/26-24)