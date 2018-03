La Pallavolo Termoli maschile vince la prima gara di play-out e si salva

TERMOLI. Sabato sera prima gara dei play-out per i maschi della Termoli pallavolo di serie C: anche in virtù di un regolamento che quanto meno andrebbe ridiscusso, con la nettissima vittoria per 3-0 sui ragazzini dell'impavida Ortona, i termolesi sono matematicamente salvi perché dall'alto dei loro 14 punti, tale risultato non potrà essere ripreso dagli stessi ortonesi che hanno solo un punto, e nemmeno dai Vigili del Fuoco de L'Aquila che stanno leggermente meglio, a sei punti, ma non in grado di raggiungerci.

La partita, questa sera, non ha avuto storia: troppo netto il divario tra le due squadre. La "Palli's Band", pur non strafacendo, non ha faticato più di tanto per imporre la propria superiorità. La partita è durata solo 1 ora e 10 minuti e se vogliamo fare una battuta tanto per sdrammatizzare, i ragazzi di Ortona hanno impiegato più tempo a percorrere la distanza tra la città abruzzese e Termoli che giocare i tre set della partita. Complimenti ai ragazzi e ai tecnici per il risultato raggiunto, ma se non si fossero persi punti in modo banale come è successo nel corso del campionato, magari ora invece di giocare i play -out, staremmo in zona play-off, ma questo è un altro discorso. Con il senno di poi non si ottiene nulla.