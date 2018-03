Missione obbligata: battere il Pineto al PalaSabetta

TERMOLI. La sfida per questa sera è chiara: bisogna battere Pineto. Non sarà semplice ma proprio questo, in fondo, è il bello. La compagine capitanata da Danila Gramaglia regolarmente si esalta contro avversarie di livello e quindi possiamo, legittimamente, aspettarci che lo faccia anche in questa occasione. Probabilmente il momento per la Pallavolo ASI Pineto Sport è delicato sotto il profilo psicologico, perché ha sul collo anche il fiato di quella Gada Volley Pescara 3 da noi battuta in casa propria, cosa quest'ultima non di poco conto. La classifica, o meglio lo stralcio che di essa c'interessa, recita: Pineto quarta a punti 42, Gada volley 37, SimOne Termoli 34. Loro dunque vedono a dir poco messo in discussione il quarto posto, visto che i punti a disposizione sono ancora 18. Insomma le ragazze di Alfredo Mottola potrebbero, anche se dirlo è a metà tra il cinico ed il grottesco, sfruttare una sorta di "effetto Gada" ed approfittare di eventuali titubanze delle avversarie. C'è da star certi che quinta e sesta in graduatoria affronteranno le prossime gare con la massima carica possibile, anche perché il calendario riserva loro alcuni confronti sulla carta del tutto proibitivi ma attenzione: le sorprese possono essere dietro l'angolo. C'è una sola grande certezza: per come si è messa la classifica non provarci sarebbe un rammarico troppo grande da sopportare e difficile da dissipare. Dando il massimo in ogni occasione invece non potranno mai esserci rimpianti ed è proprio questo che bisogna fare.