Un Termoli già salvo perde al tie-break all'Aquila

TERMOLI. Dopo aver messa al sicuro la salvezza contro Ortona, la squadra di Mauro Palli ha giocato a L'Aquila con la formazione decimata. Assenti infatti Barbieri, Di Ielsi (come è noto convocato nella Nazionale di Sitting), di Giorgio e Girotti, a disposizione del coach c'erano soltanto otto uomini, con Iagatta reduce dal lungo stop per l'infortunio al ginocchio e fatalmente non al meglio.

A mezzo servizio anche Bilanzone e Costantino Palli sempre per problemi di natura fisica. Nonostante questo Termoli ha disputato una gara molto buona contro i padroni di casa che si sono presentati motivatissimi ed agguerriti, essendo ancora in lotta per non retrocedere. Dunque, pur non avendo oramai un obiettivo preciso nel mirino la compagine termolese va in campo dando tutto ciò che può. Lo ha fatto anche in questa trasferta vincendo molto bene i suoi due set e arrivando non poi così lontana dalla vittoria. Il limitato numero di cambi e le condizioni non buone di diversi elementi non permettevano di più. Alla fine giudizio positivo, quindi, e appuntamento al 14 aprile prossimo per la trasferta a Ortona.



Serie C maschile interregionale - Girone 1 "retrocessione". Sabato 24 marzo 2018, a L'Aquila:

Vigili del Fuoco M. Bellucci L'Aquila–Asd Termoli Pallavolo 3-2 (25-15 / 17-25 / 25-19 / 14-25 / 15-9)