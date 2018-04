Pallavolo Termoli femminile sfida la capolista potenziale a Giulianova

TERMOLI. Trasferta potremmo dire quasi proibitiva per l’asd Pallavolo Termoli femminile. Questo pomeriggio in programma il match in trasferta a Giulianova contro la seconda in classifica, che ha in bella vista anche la possibilità di superare La Dogi che ieri ha vinto al tie-break e preso solo 2 punti. La prospettiva è quella di essere sola al primo posto con una vittoria da 3 punti. Quindi nessuno si strapperà i capelli se arriverà una sconfitta in casa termolese, la formazione di Mottola comunque non può essere presa sottogamba almeno in questo momento di gran forma.

Ma la squadra il suo bel campionato da matricola lo ha fatto quindi tutto quello che arriva è ben accetto.

Oggi chi ha più da perdere tra le termolesi e le giuliesi sono certamente queste ultime che se fallissero la prova probabilmente si lascerebbero sfuggire un'occasione più unica che rara per effettuare un sorpasso straordinario e forse impensabile fin qui.

Fischio d'inizio all'Alacastrum di Giulianova alle 18.30.