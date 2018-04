Volley, al PalaSabetta ha fatto tappa il Progetto Talenti Regione

TERMOLI. A Termoli venerdì scorso tappa del Progetto Talenti Regione. Al Palasabetta il pomeriggio delle "lezioni". Luca Pieragnoli, componente dello staff del Club Italia Femminile e responsabile dei processi selettivi delle Nazionali Femminili azzurre; Pasquale D'Aniello, coordinatore del progetto e coach campione d'Europa nel 2017 con la Nazionale Under 16 femminile; Graziano Alberto, tecnico e collaboratore federale: questo i tre referenti dello staff che hanno guidato ed osservato le 22 atlete della nostra regione, tra le quali quattro della U14 della Termoli Pallavolo, vale a dire Michela Ciuffreda, Ludovica Berchicci, Diletta Ponsanesi e Giulia Graniero. Con loro Alfredo Mottola e Giancarlo Chirichella, i tecnici selezionatori regionali per il Molise. Un pomeriggio importante, utile e "completo", con le sessioni di allenamento e lezioni pratiche sul campo per le nostre giovanissime ed il corso aggiornamento allenatori tenuto Pieragnoli, coadiuvato da D'Aniello. Tra le 22 convocate al Progetto Talenti Regione, 4 atlete della nostra società:

Diletta Ponsanesi: classe 2003

Ludovica Berchicci: classe 2004

Michela Ciuffreda: classe 2004

Giulia Graniero: classe 2004.