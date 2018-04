Snodo cruciale al PalaSabetta: arriva il Nereto

TERMOLI. Termoli Pallavolo-Re-hash Volley Nereto: sabato 14 aprile 2018, al Palasabetta alle ore 18.



La sintesi può essere strettissima: appuntamento fondamentale per la neopromossa termolese guidata da Alfredo Mottola.

Partiamo dallo scorcio di classifica che ci interessa: Gada Volley Pescara 3 quinta a quota 40, Termoli 35, Nereto 32, Vasto 31 e Lanciano 30. Cinque squadre in dieci punti con la Sim One esattamente al centro. Si può andare sull'altare o nella polvere, per così dirla, con le quattro gare che restano da giocare.

Dunque è evidente l'importanza di una partita che era in calendario per domenica 15 ma che è stata anticipata a sabato 14 per via della concomitanza di altri eventi come la gara di basket di playoff di serie c e dalla mattita fino al primo pomeriggio con la Final Four Regionali Under 14 di pallavolo femminile.

Si tratta praticamente di uno scontro diretto per il sesto posto ma c'è qualcosa di più importante.

La Gada ospiterà Arabona, seconda ad un solo punto da Giulianova, ed ha pochissime probabilità di fare punti. Ciò significa che in caso di vittoria in questa quartultima di regular la Sim One non solo blinderebbe il sesto posto ma potrebbe arrivare a sole due lunghezze da Pescara, con relative concrete possibilità di arrivare alla quinta piazza, cioè da prima dopo le grandi. Sarebbe un grande risultato dopo la bellissima promozione ottenuta nella scorsa stagione.

Il coach sta lavorando con grande intensità e le atlete sono consapevoli e cariche. Nereto non sta attraversando un gran momento ma questo deve costituire una motivazione in più ed un elemento di maggior attenzione, perché loro cercheranno con tutti i mezzi di risalire la corrente.