Gara entusiasmante al PalaSabetta: la Mascitelli trascina le ragazze alla vittoria

TERMOLI. Grande prestazione delle ragazze di Mottola che contro le forti abruzzesi della Hash Volley Nereto, vincono dopo 5 partite davvero entusiasmanti, successo maturato al tie-break meritatissimo per le termolesi che fa accrescere ancor di più il rimpianto sui punti persi per molta inesperienza all'inizio, che probabilmente ora costano il mancato accesso ai play-off.



Il Nereto vince il primo set ma le nostre non stendono ai loro piedi il classico red carpet, tutt’altro, le abruzzesi erano sempre nel mirino, ma alla fine il successo è loro, nel secondo però sono sempre avanti le padrone di casa, solo nel finale riescono a rimontare ma per loro non basta, 1-1 e nuovo set.

Si va alla terza partita, partono bene Campofredano & C. ma poi cedono alla distanza, la gara è bella, tiratissima, ogni tanto affiora anche un po’ di stanchezza e così si va sull’1-2 per le ospiti.

Ma è al quarto set che la Pallavolo Termoli offre il meglio del suo repertorio, con una grinta messa in campo quasi commovente.

Era un continuo respingere gli attacchi delle bravissime abruzzesi, macinando punti e guadagnando lo spareggio.

Si va alla quinta partita e qui davvero sono state seriamente messe a rischio le coronarie si va punto a punto, al cambio campo 8-7 per le ragazze di Mottola, si continua fino al 14-14 per avere il doppio vantaggio si deve arrivare a 20-18 per la Termoli Pallavolo e far esplodere il PalaSabetta di entusiasmo e portare le ragazze in trionfo.

Ieri sera la palma della migliore in campo va senza nessun dubbio ad Alessandra Mascitelli, che è stata perfetta e concreta, a tratti devastante per le avversarie, una prova a dir poco maiuscola per lei, come dalla parte del Nereto Alessandra Di Pasquale, se la sua squadra non è capitolata prima il merito è suo che era dappertutto come libero.

Termoli Pallavolo-Hash Volley Nereto 3-2

Parziali (21-25, 25-22, 20-25,25-20, 20-18)