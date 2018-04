La Termoli Pallavolo si congeda con la salvezza al PalaSabetta

TERMOLI. Ultimo appuntamento per la squadra allenata da Mauro Palli, che è irraggiungibile al primo posto nel girone della fase post-regular. Non c'è più un obiettivo specifico, essendo la salvezza cosa fatta da tempo immemore, ma quando si va in campo c'è sempre e solo un imperativo, al di là di qualsiasi "calcolo": vincere.

Salvezza acquisita da tempo, si diceva, ma non solo, giacché questa compagine ha dato un senso ben preciso alla sua stagione. Il Girone A è stato dominato da Agnone, Paglieta, Montorio e Alba ma la Termoli Pallavolo è arrivata prima subito dopo queste grandi, con un distacco di dieci punti dalla quarta. Un risultato molto positivo considerando portata e ambizioni delle dominatrici. Sarebbe stato persino possibile insidiare proprio Alba: lo scontro diretto dello scorso 3 febbraio ancora grida vendetta, con quel 2 a 3 frutto di una gara tormentata e non certo fortunata. Oltre ciò hanno inciso alcuni punti persi banalmente. Nel complesso però è stato un buon torneo che costituisce una preziosa base per il lavoro in vista della prossima stagione.

Bravi tutti, tecnico e ragazzi.

Serie C interregionale maschile, Girone 1 "retrocessione", gara 5,

Sabato 21 aprile, al Palasabetta, ore 18:

ASD Termoli Pallavolo - Vv.F. M. Bellucci L'Aquila.