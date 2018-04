La Termoli pallavolo femminile continua la caccia al prestigioso 5° posto

TERMOLI. Si potrebbe pensare che la squadra di Alfredo Mottola si troverà davanti una formazione in calo di condizione o magari 'in crisi', come si dice. Di certo non può esserci da parte loro demotivazione, visto che con nove punti a disposizione e quattro soltanto di vantaggio sulla quartultima rischiano di essere risucchiate nei play out. Nelle tre sconfitte c'è un elemento singolare: sono riuscite a perdere 'solo' 3 a 2 a Manoppello, contro la corazzata Arabona, ma hanno poi ceduto con lo stesso risultato niente di meno che a Teramo contro la penultima in classifica.

Prima di questa serie di risultati 'di misura' le ragazze di Torrevecchia avevano vinto a Nereto. La sintesi è spontanea: si tratta di una squadra della quale non ci si può fidare nel bene e nel male e che potrebbe prodursi in un exploit in barba ai dodici punti di ritardo dalla compagine termolese. Poiché per Termoli conquistare il quinto posto sarebbe molto ma molto importante per varie ragioni tutte egualmente valide, bisogna entrare nella palestra di via Merciaro sapendo di dover disputare una gara ad alta concentrazione e mettendo in campo ciò che si è in grado di fare, cioè giocare bene e con il giusto agonismo. La Gada Volley Pescara 3 è avanti di tre soli punti e giocherà in contemporanea a Giulianova, lì dove quasi certamente lascerà l'intera posta, quindi è fondamentale non mancare all'appuntamento.

Torrevecchia Teatina Edas Volley vs Termoli Pallavolo femminile serie C.

sabato 21 ore 18.30 a Torrevecchia Teatina