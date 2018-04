La Pallavolo Termoli maschile chiude i play out con una vittoria netta

TERMOLI. A.s.d. Termoli Pallavolo - Vv.f. M. Bellucci L'aquila 3 -0 parziali ( 25-22, 25-17, 26-24)

Ultima partita del girone play out salvezza con i termolesi già salvi dalla prima giornata degli spareggi, gara che è servita a Mauro Palli per far esordire i giovanissimi della nidiata a sua disposizione come Girotti, Palli e Di Giorgio che torneranno utili per la prossima stagione.

Un campionato quello della squadra termolese condotto a fasi alterne soprattutto nel primo periodo, poi si è attestato verso un trend più stabile, andando, ironia della sorte, a sfiorare anche i play off, dato questo che la dice un po' lunga su come è strutturato questo campionato.

Gli onesti Vigili del Fuoco de L'Aquila, salvi anche loro, sono venuti qui in riva all'Adriatico più per una gita fuori porta, ma che comunque non sono stati a guardare, addirittura nell'ultimo set si è andati ai doppi vantaggi 26 -24.