Il volley femminile termolese sconfitto in trasferta a Torrevecchia Teatina

TERMOLI. Termoli Pallavolo: 24ma e terzultima giornata di serie C femminile girone A, palestra comunale di Torrevecchia Teatina: EDAS Sambuco Volley vs Termoli Pallavolo. Risultato finale: 3-0 ( 25-17/ 25-15 / 25-9).

Serata negativa per la squadra di Alfredo Mottola a Torrevecchia Teatina, come dicono con chiarezza i parziali. La EDAS Sambuco è andata in campo con una grande spinta derivante dalla necessità di salvarsi mentre Termoli non è riuscita, per così dire, a capitalizzare la prospettiva di andare a prendere la quinta piazza della classifica che resta occupata dalla Gada Volley Pescara 3 che, pur sconfitta come da pronostico a Giulianova, mantiene i tre punti di vantaggio sulle termolesi, 40 contro 37.

La squadra termolese torna così nel mirino di tre squadre dalle quali deve difendere il suo sesto posto: la seguono infatti a due punti Nereto, a tre Vasto, che però deve recuperare la trasferta a Pineto il 4 maggio prossimo, e a 4 Lanciano che sarà al Palasabetta domenica 29 aprile per la penultima giornata in quello che sarà uno scontro diretto.

Per l'ultima davanti al pubblico amico si dovrà salutare questa stagione, che resta comunque positiva, nel migliore dei modi.

Primo set. Bene Termoli fino a metà frazione, poi brusco calo. La EDAS è stata più precisa in ricezione e più efficace a rete. Set per le abruzzesi dopo un tardivo risveglio delle nostre: 25-17. Secondo set. La EDAS ci mette qualcosa in più, soprattutto attenzione in difesa. Meglio in attacco Termoli rispetto al primo ma muro e fase difensiva delle avversarie sono ottimi. 25-15 per Sambuco. Terzo set. I numeri parlano da soli. Il terzo parziale si chiude 25 a 9. Più in partita e decise le avversarie, che con questa vittoria si portano ad un passo e un punto dalla salvezza.