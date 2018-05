Un punto perso al PalaSabetta contro il Lanciano, ora si va a Manoppello

TERMOLI. Vittoria faticosissima e risicata della squadra femminile dell’Asd Pallavolo Termoli, che sembrava avere in pugno la gara dopo i primi due set.



L’inattesa affermazione di Vasto su Giulianova fa vacillare il sesto posto.

Nell'ultima giornata, sabato 5 maggio, trasferta proibitiva a Manoppello contro Arabona.

Del resto non è il caso di meravigliarsi più di tanto se il Vasto vince sul Giulianova che è inattaccabile al suo secondo posto.

Del resto la squadra termolese ha disputato un buon campionato e non si può dire nulla, vada come vada, sesto o settimo posto domenica si va a chiudere in casa della prima senza patemi d'animo, per loro solo complimenti.

La vittoria matura al tie-break 15-13, dopo aver dilapidato un bel vantaggio, perdendo comunque un punto prezioso contro l’Asd Volleyball Lanciano.

Termoli Pallavolo-Asd Volley Ball Lanciano 3-2 (26-24 / 25-21 / 19-25 / 21-25 / 15-13).