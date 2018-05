Under 16 femminile di volley: tempo di Final Four per l'assegnazione del titolo regionale

TERMOLI. Under 16 femminile di volley: E' Tempo di Final Four per l'assegnazione del Titolo Regionale. La Termoli Pallavolo di Alfredo Mottola fa gli onori di casa e corre per vincere.

Domenica 6 maggio 2018, presso la palestra della scuola "O. Bernacchia" di Via dei Faggi, in contrada Difesa Grande a Termoli, le prime due classificate dei gironi A e B della categoria si contenderanno il titolo. Nella mattinata saranno giocate le due semifinali come segue:

1) ore 09:30, Termoli Pallavolo - Venafro Volley;

2) ore 11:30, Pallavolo Agnone - Effe Sport Isernia.

Le vincenti disputeranno la finalissima nel pomeriggio, alle ore 16:00 .

La Under 16 termolese - Nel girone A 10 partite giocate, nove vittorie e una sola sconfitta, contro la concorrente diretta per il primato, Agnone, per 3 a 2, e primo posto finale con 28 punti e cinque di vantaggio sulla stessa Agnone: inarrestabile la marcia della squadra adriatica che ha dominato la "regular". Domenica 6 maggio però questo sarà solo il passato, poiché si ripartirà da zero con due semifinali al mattino e la finale nel pomeriggio. La prima gara sarà giocata alle 09:30 tra Termoli Pallavolo e Venafro Volley. L'altra semifinale vedrà opposte la Pallavolo Agnone e la Effe Sport Isernia alle 11:30.

Alfredo Mottola è al lavoro per preparare al meglio quella che sarà innanzitutto una bella giornata all'insegna dello sport dei giovani, anzi delle giovanotte in questo caso, ma anche per provare con tutte le forze a primeggiare, giacché quella a vincere non è affatto una brutta abitudine.

Queste le atlete della rosa termolese: Annamaria Berardi, Ludovica Berchicci, Sara Biraschi, Michela Ciuffreda, Giulia Graniero, Francesca Incollingo, Diletta Ponsanesi, Ilenia Saetta, Cecilia Tenore, Roberta Vaccaro, Federica Vergura, Iris Zeolla.