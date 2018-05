Dalle Under 14 e 16 alla Under 18, da Termoli a Isernia: sarà terza finale?

TERMOLI. Dopo la Under 14 vincitrice alla grande della sua semifinale contro la Effe Sport Isernia ma poi sconfitta all'ultimo atto da Pescolanciano, anche a causa di una combinazione di situazioni ben difficilmente ripetibile, e la Under 16 che ha conquistato il titolo regionale battendo Agnone, ecco la Under 18 che va a tentare di mettere in fila la terza finale per le giovanili femminili allenate da Alfredo Mottola. Sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione già ampiamente positiva.



Il programma prevede le due semifinali al mattino:

> alle ore 09:30, Nuova Pallavolo Campobasso - Venafro Volley;

> alle ore 11:30, F.V.C. Effe Sport Isernia - Termoli Pallavolo.

Nel pomeriggio alle 16 lo scontro decisivo per la conquista della agognata coppa.

Questa volta l'impresa sarà più complicata rispetto alle due occasioni precedenti, giacché proprio la FVC Effe Sport Isernia parte favorita. Anche la Nuova Pallavolo Campobasso è scoglio durissimo, come testimoniano i risultati del girone A in 'regular'. Termoli però è migliorata non poco ed ha diverse giocatrici in crescita di condizione. Mottola sta portando avanti un lavoro di allenamento e training tecnico / tattico molto intenso per presentarsi nel miglior modo possibile.

La preparazione di "partite secche" comporta anche escursioni nei meandri della mente, dato che il fattore psicologico incide sempre molto su svolgimento ed esito di semifinali e finali ed è esattamente ciò che può ribaltare tutto rispetto ai valori tecnici puri e semplici. Nella squadra che domenica si giocherà la propria opportunità ci saranno diverse atlete che hanno vinto il titolo Under 16 ed alcune Under 14 tra le quali due nei delicatissimi ruoli di alzatrice e libero. Il segnale di un vivaio che lavora e produce.

Avanti, dunque: al Pala Fraraccio di via Giovanni XXIII nulla d'intentato bisognerà lasciare. Abbiamo buone carte da mettere sul tavolo, il resto dovranno farlo la voglia di vincere, l'agonismo delle ragazze e, naturalmente, la gestione della gara di mister Mottola.