Cercasi Mike, gatto di 5 mesi sparito da Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Da sabato mattina (15 gennaio) il mio gatto Mike non torna a casa, è sceso sotto casa e non è più tornato. È un maschietto di 5 mesi, senza collarino, perché si era spezzato qualche giorno prima, purtroppo non castrato. (Puntualizzo che l’avrei fatto a breve, ma per altre cause non ho potuto) Vivo tra il quartiere di colle macchiuzzo e difesa grande. (Termoli, CB). Chiunque avesse informazioni o lo vedesse potrà contattare Federica (https://www.facebook.com/phederiquee). Si offre ricompensa.

Galleria fotografica