Sara disperata per Tigro, ritroviamolo

TERMOLI. Aiutiamo Sara, è disperata per la scomparsa di Tigro: «Un gatto dall’indole docile e coccolone. Ha degli splendidi occhi verdi, manto nero con sfumature rossicce e una macchietta bianca sul petto. Si lascia avvicinare da tutti e non ha paura di nessuno. Preso dalla strada dove era solito stare da tanto tempo perché randagio, in via Torino 46/56. Pian Piano è venuto a stare in casa e noi ci siamo presi cura di lui.

Di tanto in tanto era solito farsi un giro del quartiere e tornare subìto dopo. Purtroppo prima di Natale si è allontanato senza fare più rientro, buttandoci nello sconforto più totale, non sapendo se sta bene se ha bisogno di cure e senza sapere dove sia finito. Prego di aiutarci a ritrovarlo e di rivolgersi a voi nel caso qualcuno lo trova o qualcuno l’ha preso con sé non sapendo che è nostro. Vi ringrazio». Chiunque ha notizie o pensa di averlo visto, può contattare Sara a questo numero 379.2478750.