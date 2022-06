Gatto di colonia, troviamo Romeo

TERMOLI. Smarrito un gatto di colonia da 4 giorni, riceviamo e pubblichiamo questo accorato appello: «Scrivo questo post affinché io riesca a ritrovare Romeo, il mio gattone di colonia.

Romeo è scomparso da quattro giorni in zona San Pietro nei pressi della chiesa di San Pietro e Paolo.

È un gatto molto tranquillo e non si è mai allontanato. Spero vivamente in un vostro aiuto. Grazie. Ps: il numero da contattare in caso di ritrovamento è il seguente 351.5313798».