L'oca bagnata del casello 28

L'oca bagnante del casello 28 alla marina di Petacciato

TERMOLI. Questa volta vi vogliamo raccontare la storia di una bagnante turista che ha scelto le chiare e azzurre acque della zona del casello ferroviario 28, ormai dismesso, che si trova per chi viene da Termoli poco prima del semaforo che porta a Petacciato, a sinistra, e alla spiaggia dei petacciatesi a destra.

Questa bagnante abitudinaria tutte le mattine di questa estate rovente del 2022 scende con il suo incedere regale, collo alto e occhi a scrutare il vicinato senza timore alcuno esce dalla macchia verde della pineta antistante il mare e si dirige tranquillamente in acqua a bagnarsi e allo stesso tempo rinfrescarsi tutti quando arriva lei si fermano per osservarla.

Giustamente vi chiederete voi cosa c’è di strano o di fuori norma in questo che ci racconti? Presto detto, la bagnante in questione non è affatto una donna turista che ha scelto quel lembo di spiaggia per godersi mare e sole molisano, ma la bipede ha due zampe palmate, un colore bianco candido un bel becco arancio e fa parte di una famiglia di Oche nostrane, la curiosità che lei puntualmente tutte le mattine alla stessa ora, questo raccontatoci da turisti che frequentano anche loro quotidianamente quel luogo.

Spunta dalla radura con il suo passo ciondolante incurante di tutto e di tutti passa anche attraverso le persone senza timore, si fa la sua bella nuotatina con le pinne delle zampe palmate e poi tranquilla come è arrivata si scrolla di dosso il bagnato dalle piume, saluta tutti si fa per dire e torna nel suo habitat nella radura di Petacciato, dando appuntamento al giorno seguente.

Ormai me lo hanno assicurato si è sparsa la voce e molta gente va lì nella zona indicata per vedere questa scena quotidiana, l’oca bagnante ormai è diventata quasi un’attrazione soprattutto per i bambini.

A volte basta poco che ci vuole per creare o vivere situazioni simpatiche ed originali. Poi meglio trovarsi con una papera in spiaggia e non magari come è capitato con una famiglia di cinghiali con tutto il rispetto per i cinghiali stessi.

Galleria fotografica