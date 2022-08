Riky è stato ritrovato, grazie di cuore

TERMOLI. Appello a buon fine quello pubblicato da Termolionline non più tardi di due giorni fa, il gattino Riky è stato ritrovato.

Il grazie sentito e di cuore da parte della signora Margherita e della nipote Lucrezia, che ha fatto da tramite con noi della redazione.

«Non trovo le parole adatte per esprimere la gratitudine. Riky è stato ritrovato in via Tremiti, l’ha accudito Nicola Ionata, titolare della pizzeria “da Nik”. È stato riconosciuto dalla titolare del tabacchino che ha avvisato Nicola e gli ha girato il recapito telefonico e lui prontamente ci ha chiamati per avvisarci. Ringraziamo pubblicamente queste splendide persone che si sono prese cura di Riky, la redazione di Termolionline per la pubblicazione dell’appello e tutti coloro che hanno condiviso. Senza il vostro prezioso aiuto, Riky non l’avremmo più trovato».