Randagismo: labrador abbandonati, chi li adotta?

MONTECILFONE. Il problema dei randagi per strada è un tema che sta molto a cuore a tutti. Anche a chi ha paura dei cani. Il randagismo non dovrebbe esserci ma, ormai, lo “sport” del momento è quello di abbandonarli lungo le strade quando in casa non li vogliono più.

Si stima che in Italia, i cani abbandonati siano oltre 500mila. Una cifra enorme e assurda.

E il Sud ne fa da padrona e senza che ci sia un piano per contenerli: il problema ogni tanto sconfina nella cronaca.

Il Molise non è esente da questa problematica, tanto che ogni giorno si leggono appelli di cittadini e associazioni per far in modo di adottare questi amici a quattro zampe.

Associazioni di volontari che si occupano di tutelare, dar da mangiare e far curare i pelosetti ma che di fatto, non sempre vengono aiutati da chi potrebbe farlo. Da chi ne ha ruolo e capacità.

Molte sono le segnalazioni in questa calda e lunga estate di animali abbandonati che girano per i paesi, o animali di proprietà che vengono lasciati liberi di uscire dalle abitazioni. Senza pensare che a qualcuno potrebbero far paura e con le fobie non si scherza e, a qualcun altro potrebbero dar fastidio a tal punto di avvelenarli. E non sarebbe la prima volta che una meschinità come questa accade.

A Montecilfone, infatti, nelle scorse settimane sono state trovate delle esche avvelenate che, oltre a far male ai randagi, possono far male anche ai cani di proprietà lasciati liberi di correre.

Gli animali sono tutti uguali e occorre tutelarli al meglio.

La settimana scorsa, invece, sono stati abbandonati dei Labrador, denutriti e tanto magri. I cittadini volenterosi hanno provveduto a dar loro da mangiare ma per la legge se te ne prendi cura e li fai mangiare ne diventi il proprietario. Ma chi sono le persone che li adotterebbero realmente?

Non tutti sono disposti perché non hanno spazio, non hanno tempo da dedicare loro. Ma davanti a un pelosetto a 4 zampe denutrito come si fa? Non si può lasciare perdere.

Sempre a Montecilfone è stato contattato l’accalappia cani da parte dell’amministrazione ma prima di procedere a questo non si potrebbe provare a trovare una famiglia disposta ad adottarli?

«Cosa succederà ora che andiamo incontro all’inverno? La mancanza di cibo potrebbe farli diventare pericolosi, e la gente si spaventa quando vede il branco.

È un problema serio perché purtroppo sono dei cani di taglia medio grande e se esci con il cane ti seguono e ti spaventano» come ci segnala una cittadina di Montecilfone

Tante sono le associazioni che si stanno mobilitando e nella speranza che qualcuno li voglia adottare, sono in prima linea per tutelare il migliore amico dell’uomo.

Ogni anno, seguendo le direttive della legge 281 del 1991, il ministero ripartisce il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all’abbandono degli animali da compagnia. Nel 2020, così come era stato nell’anno precedente, il ministero ha messo a disposizione un milione di euro da distribuire a Regioni e Province autonome perché individuassero le priorità di intervento ed elaborassero il piano operativo di prevenzione del randagismo.

















