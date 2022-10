Chloé si è persa in zona San Pietro

TERMOLI. Un gatto si è smarrito nel quartiere di San Pietro, da Simona questo appello: «Si chiama Chloé. Si è persa in zona San Pietro. Non è abituata a stare per strada ed è lontana da casa. Si è infilata nella macchina di un vicino. Sono disposta a dare una ricompensa di 100 euro a chi mi aiuta a ritrovarla. Tel. 339.8780377».