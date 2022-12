"Tacco ha bisogno di una cuccia", l'appello di Gilda

GUGLIONESI. Chi è di Guglionesi conosce bene il lavoro che l’associazione Zampe nel cuore svolge da anni per gli amici pelosetti. Specialmente per i randagi che girovagano per il paese.

Non solo l’associazione si prodiga sia nel salvataggio di alcuni, sia nelle adozioni ma anche semplici cittadini.

Tra questi c’è Gilda Di Tommaso che ama prendersi cura degli amici a 4 zampe e dar loro una vita migliore.

Tra questi c’è Tacco. Un cagnolone che ha ha bisogno di una cuccia e dell'aiuto di chiunque voglia darglielo.

“Cari amici di Facebook- scrive Gilda sulla sua pagina social- questo Natale ho un desiderio personale da esaudire e spero desideriate aiutarmi a realizzare.

Tacco è una montagna bianca di bontà e dolcezza nonché il veterano del paese che ha scelto di vivere LIBERO ed è un dovere morale di tutti accettare e rispettare la sua natura “randagia”.

Siamo soliti in paese, parlo a nome di tutti i volontari che se ne prendono cura personalmente, ritrovarlo sotto le pensiline accucciato a dormire quando fuori le intemperie non lasciano scampo.

Lui, ormai è anzianotto e vorremmo regalargli un riparo, una bella cuccia alla portata della sua mole.

Se avete a cuore la mia causa e volete aiutarmi a far felice il nostro Tacco non esitate a contattare Kisela Romolo al numero 3339524320 oppure in privato sulla nostra pagina social ZAMPE NEL CUORE ONLUS

Ringrazio sin da subito quanti vorranno contribuire”.

