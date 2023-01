"Cucciolo cerca casa"

GUGLIONESI. «Il suo fratellino è stato adottato. Questo bel giovanotto cerca casa. Sarà futura taglia media. Maschio e ha circa 3 mesi. È un cane dolcissimo e molto intelligente, consigliabile quindi tenerlo in casa piuttosto che in campagna o all’aperto. Per info chiamate al 3405570198».

