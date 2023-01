Rintracciati i proprietari dei labrador

TERMOLI. Tre labrador, mamma papà e cucciolo, sono stati recuperati sulla tangenziale in direzione Nord a Termoli, non con poca difficoltà. Ora sono in sicurezza ma è una situazione davvero momentanea. La mamma è in allattamento, quindi ci saranno altri cuccioli, speriamo non in strada. Sono risultati privi di microchip, purtroppo. È un'emergenza assoluta, soprattutto perché i cuccioli devono essere allattati. Vi chiedo di condividere il più possibile.

I proprietari dei labrador, dopo la pubblicazione dell'annuncio, sono stati rintracciati.

Galleria fotografica